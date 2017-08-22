Госдеп США обвинил Россию в поставке оружия талибам



Россия действительно поставляет вооружения «Талибану» и это, конечно, является нарушением международных норм и нарушением норм Совета безопасности ООН — Рекс Тиллерсон.

Чиновник отметил, что поставки вооружений должны проходить только через правительство Афганистана.



Это не первое обвинение России со стороны США о поставках оружия радикальной группировке Афганистана. Ранее такую информацию распространяла телекомпания CNNЮ, публикуя на своем сайте фотографии талибов, вооруженных автоматами Калашникова, винтовками и пулеметами без опознавательных знаков.