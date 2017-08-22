Виктору Буту добавили к сроку 15 дней за разговор с корреспондентом RT



Россиянина Виктора Бута на два месяца лишили телефонных звонков и добавили к сроку 15 дней за телефонный разговор с ведущим телеканала RT

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Аллу Бут.



По её словам, Бут позвонил ей и сообщил, что административное слушание по его вопросу состоялось сегодня.



«За разговор с ведущим телеканала RT, имя которого не значилось в списке разрешённых контактов Виктора, его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присуждённые за хорошее поведение, таким образом, прибавив эти дни к его 25-летнему сроку заключения», — сказала Алла Бут.



13 июня адвокат Бута сообщил, что в отношении его подзащитного было возбуждено дисциплинарное разбирательство в связи с тем, что в ходе интервью RT он беседовал с российским журналистом, которого не было в списке разрешённых контактов.



Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.