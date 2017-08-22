Россия начала подготовку ответных мер на санкции США

Россия приступает к проработке неизбежных ответных мер на расширение антироссийских санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте МИД РФ.



" Вашингтон вновь " наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания. Заданный еще Администрацией Барака Обамы " тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс" , — заявил он.



По мнению Рябкова, на столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, указал он, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения.



По словам дипломата, Москва всегда выступала и будет выступать в пользу урегулирования имеющихся разногласий с США путем диалога.



" За последние годы Вашингтон " по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин. Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер" , — говорится в документе.