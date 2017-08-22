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Секретарь Ватикана призвал Россию помочь разрешить ситуацию с Венесуэлой
Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин призвал Россию помочь разрешить кризис в Венесуэле, сообщает Associated Press.
Госсекретарь Ватикана прибыл в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как сообщает агентство, Лавров и Паролин обсудили конфликты в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене и на Украине.
Патриарх Кирилл высоко оценил отношения между РПЦ и Ватиканом, отметив, что у них схожие взгляды по многим международным вопросам.
Ранее сообщалось, что в рамках визита в Россию Паролин встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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