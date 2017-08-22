Аман Тулеев обвинил своего зама в подлости



Глава Кемеровской области Аман Тулеев после выхода на работу обвинил ряд крупных чиновников своего правительства в подлости из-за ситуации вокруг его здоровья. «К сожалению, много врагов. Я очень обижен на (главу совета народных депутатов региона Алексея) Синицына, по подлому поступил (руководитель аппарата администрации региона Алексей) Зеленин, (начальник департамента внутренней политики Нина) Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная», — передает его слова «Интерфакс»

Тулеев заявил, что не заслужил такого отношения.



По его словам, они должны были опровергнуть слухи о его смерти, однако заявил, что прощает все «своим врагам».





«За этот период я чего только ни начитался», — передает слова Тулеева ТАСС



В воскресенье первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что смена Амана Тулеева не предполагается, назвав его одним из самых авторитетных губернаторов в России.

Аману Тулееву 73 года. В июне он перенес операцию на позвоночнике, а перед этим СМИ даже сообщили о его смерти.