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США внесли россиян в список санкций по КНДР
США расширили санкционный список по Северной Корее. В него вошли четыре гражданина России. Об этом сообщает РИА Новости.
Под ограничительные меры департамента министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) подпали Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD, Андрей Сербин и Михаил Писклин. Кроме того, санкции были одобрены против зарегистрированного в Москве предприятия «Гефест-М». В список попали пять компаний из Китая, две из Намибии и две из Сингапура. По данным ведомства, упомянутые лица и компаний участвовали в разработке ядерной программы КНДР.
В июне 2017 года под санкции по Северной Корее подпали россиянин Игорь Мичурин, гендиректор предприятия Ardis-bearings, и три юридических лица — «Независимая нефтегазовая компания», «ННК Приморнефтепродукт» и Ardis-bearings (ООО «Ардис-Подшипник»).
США неоднократно заявляли о намерениях нанести превентивный удар по военной инфраструктуре Северной Кореи. Пхеньян обещал в ответ на «военные провокации США превратить в пыль» американские базы в Южной Корее и Японии.
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