В США задумались о «деблокаде» Керченского пролива

Американские военные корабли могут направить в Азовское море для организации «деблокады» Керченского пролива. С таким предложением выступили эксперты американской консалтинговой организации Atlantic Council, сообщает « Независимая газета ».

Эксперты организации предложили направить американские военные корабли в Азовское море под тем предлогом, что строительство моста через Керченский пролив отрежет два важных украинских порта, через которые проходит экспорт украинской стали. В Atlantic Council считают, что действия Москвы в Керченском проливе «наносят ущерб репутации США».

После крымского референдума Керченский пролив перешел под юрисдикцию Москвы. Однако Запад не признал законность присоединения Крыма к России. Сейчас прохождение военных кораблей через пролив не попадает ни под одно международное соглашение. Если США решат направить флот в пролив, это может стать отправной точкой в войне с Россией, которая будет считать такой шаг нарушением своих границ.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что строительство моста в Крым обрекает Украину на изоляцию морским путем.

Открытие Керченского моста запланировано на декабрь 2018 года. Мост, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.