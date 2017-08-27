В Керченском проливе началась установка арки Крымского моста

В Керченском проливе начался первый этап операции по установке арок Крымского моста. Как сообщили в информцентре «Крымский мост», строителям необходимо будет доставить и поднять на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тыс. т. Технологическая операция, в которой задействованы более 100 специалистов, может занять до трех суток. Плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме после того, как строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета.



Леонид Рыженькин.

«Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции», — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»

На окончательный монтаж железнодорожной арки на фарватерные опоры потребуется еще около месяца, но предполагается, что строительно-монтажные работы не повлияют на судоходство в Керчь-Еникальском канале. Установка автодорожной арки Крымского моста запланирована на сентябрь.



Ранее стало известно, что в Керченском проливе с 28 по 31 августа будет ограничено судоходство. Эти ограничения связаны с началом установки арки Крымского моста. 9 августа Керченский пролив уже перекрывали для тестирования плавательных опор, предназначенных для транспортировки арок Крымского моста.