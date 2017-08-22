В Москве у посольства США выстроилась очередь за визами

У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась очередь, передает РИА «Новости»

22 августа — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября.

Очередь состоит из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой. Также к посольству подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении.

США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября 2017 года процедуру возобновят в Москве. В других регионах она будет приостановлена на неопределенный срок.