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В Москве у посольства США выстроилась очередь за визами
У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась очередь, передает РИА «Новости».
22 августа — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября.
Очередь состоит из тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой. Также к посольству подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении.
Ранее первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США рассчитывают на очередь за визами в Москве.
США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября 2017 года процедуру возобновят в Москве. В других регионах она будет приостановлена на неопределенный срок.
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