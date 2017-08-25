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Парад зависимости: Порошенко целую минуту не отпускал руку американца и 14 раз упомянул РФ
Фото: скриншот youtube
В прошедшем военном параде в Киеве, приуроченном ко Дню независимости Украины, приняли участие военнослужащие НАТО. По Крещатику прошли маршем 4,5 тысячи бойцов ВСУ при участии военных из нескольких стран НАТО, а также Молдавии и Грузии. Парад принимали глава Пентагона Джеймс Мэттис, приехавший обсудить поставки в страну военной техники на 175 миллионов долларов, и украинский президент Петр Порошенко.
Сообщается, что небезразличные к вопросу украинского суверенитета пользователи Сети проанализировали выступление Порошенко и заключили, что в речи, посвященной независимости Украины и длившейся 18 минут, Порошенко употребил слово " Россия" 14 раз.
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