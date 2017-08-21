Польша собралась взыскать с России «триллионные репарации»

Польша потребует от России «триллионные репарации» за действия СССР во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил депутат Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Станислав Пента. Слова политика передаёт издание Dzinnik

«Москва должна заплатить нам триллионы злотых, но должна быть высчитана точная сумма репараций от России, мы должны оценить потери и возможные претензии», — заявил Пента.

Пента не конкретизировал, за что именно Варшава планирует взыскать репарации с Москвы. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич ранее заявлял, что республика будет добиваться выплаты «страшного долга» от правительства ФРГ за действия нацистов во время оккупации.

Во время Висло-Одерской операции 1945 года, в ходе которой была освобождения большая часть Польши, погибли около 200 тысяч советских солдат.