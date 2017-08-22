Америка приказала долго ждать



Сокращение штата американского посольства и генконсульств в РФ в соответствии с требованиями российского МИДа болезненно скажется на тех, кто рассчитывал на получение визы в США. С завтрашнего дня по всей стране будет приостановлена процедура выдачи неиммиграционных американских виз. 1 сентября она возобновится, но только в Москве. В результате срок ожидания виз может вырасти до полугода. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности ответных мер, но пообещал «не срывать зло на американских гражданах». Тем не менее следующий виток противостояния может затронуть интересы ряда граждан США: как ранее писал «Ъ» , в администрации Дональда Трампа рассматривают возможность закрытия одного из российских генконсульств.

В Америку с заездом в Москву



Решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американском посольстве объяснили требованием российской стороны «сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации». К 1 сентября в РФ должно остаться 455 американских дипломатов, то есть столько же, сколько работает в российских диппредставительствах в США. При этом до последнего времени в штат американских дипломатических структур в РФ входило около 1,2 тыс. человек.





«Главная задача нашей дипломатии в России — защищать интересы граждан США (находящихся в РФ. — «Ъ»). Вторая задача — вести работу с Россией в приоритетных для США сферах и в целом отстаивать национальные интересы, — пояснил «Ъ» источник, близкий к Госдепартаменту . — Выдача виз гражданам РФ — задача важная, но первые две важнее. А для того чтобы быть в состоянии так же качественно, как и прежде, выполнять нашу приоритетную работу по первым двум направлениям, мы вынуждены урезать людей на третьем. Это не наш выбор. Это выбор российских властей».

Выдача неиммиграционных виз будет приостановлена по всей России с завтрашнего дня. При этом отменяются все ранее назначенные собеседования, на которые вызывают большинство заявителей (в 2016 году только 33% граждан РФ получили американскую визу без личного собеседования). Таким образом, от поездок в США в ближайшее время придется отказаться многим бизнесменам, ученым, студентам и участникам программ обмена, журналистам, транзитным пассажирам и, конечно, туристам.



1 сентября выдача виз возобновится, но только в Москве — в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке процедура приостановлена на неопределенный срок. Так что заявителям придется приезжать в российскую столицу.



Пресс-секретарь американского посольства в Москве Мария Ольсен пояснила «Ъ», что США не закрывают свои консульства в регионах. Они, по ее словам, продолжат работать, но из-за необходимости сократить персонал выдачей неиммиграционных виз россиянам заниматься не будут и сконцентрируются на предоставлении регулярных и экстренных услуг гражданам США. Назвать число сотрудников генконсульств США, которые будут сокращены из-за объявленных мер, Мария Ольсен отказалась. «Мы не комментируем внутренние кадровые вопросы», — сказала она.



По данным Госдепартамента США, в 2016 году в России было выдано 182 957 американских неиммиграционных виз. При этом в Москве — более 136 тыс., в Санкт-Петербурге — 27,5 тыс., в Екатеринбурге — более 11,5 тыс., во Владивостоке — более 7 тыс. виз.



Туристы не в приоритете





Принятые меры неизбежно скажутся на турпотоке из РФ в США. Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отметила, что поток людей с Дальнего Востока, например, может в принципе сойти на нет: сейчас между Соединенными Штатами и российским регионом есть прямое авиасообщение, но немногие захотят отправиться в Москву для оформления визы, так как это значительно увеличит стоимость поездки.

По словам гендиректора компании «ВИП сервис» Дмитрия Горина, в этом году число туристических поездок в США, по прогнозам, должно было достигнуть 120–130 тыс. «Но любые визовые ограничения традиционно снижают количество посещающих страну туристов на 30%», — заметил он.



Проблемой для многих станет не только необходимость поездки в Москву, но и сроки ожидания собеседования. «Накануне запись на собеседование велась уже на ноябрь. В дальнейшем срок, скорее всего, растянется до полугода», — заявила «Ъ» Ирина Тюрина. По данным на сегодняшний день, опубликованным на сайте Госдепартамента, студентам и участникам культурных и академических обменных программ предлагалось дожидаться собеседования в консульском отделе посольства США в Москве 36 дней, а туристам и бизнесменам — 85.





В посольстве США отмечают: работая в усеченном составе, сотрудники будут отдавать приоритет заявкам «официальных лиц, направляющихся в командировку в ООН , международные организации, офисы которых расположены в США, и для проведения двусторонних встреч», а также тем, кто собирается «в экстренную поездку по медицинским вопросам или по семейной необходимости».

На вопрос «Ъ», могут ли граждане РФ, не попадающие в приоритетные категории (например, туристы) и желающие ускорить процесс оформления визы, обратиться в консульство США в другой стране, Мария Ольсен ответила: «Конечно. Но (если вы уже подали документы в РФ. — „Ъ“) вам необходимо заполнить новое заявление и оплатить консульский сбор в соответствии с требованиями той страны (где вы будете подавать на визу. — „Ъ“)». Такой вариант может оказаться удобным для жителей Санкт-Петербурга: время ожидания собеседования в консульском отделе посольства США в Хельсинки составляет 10–20 дней.



Впрочем, не у всех есть шенгенская виза, необходимая для въезда в Финляндию, и, судя по откликам на туристических форумах, подобными сложными схемами будут пользоваться только те, кому обязательно надо попасть именно в США. Большинство потенциальных туристов скорее откажутся от поездки или отложат ее на неопределенный срок. Так, например, 30-летний Михаил из Чехова, участник популярного форума Винского, рассказал «Ъ», что собирался с женой в ноябре провести отпуск в США. «Но я заранее билеты не покупал и пока ничего на месте не бронировал, поэтому не так страшно будет перенести эту поездку на, скажем, грядущую весну. Хотелось, конечно, придерживаться планов, но что поделать, — говорит молодой человек. — Значит, на сей раз опять полетим в Юго-Восточную Азию».



«Мы не будем срывать зло на американских гражданах»





«Приостановка выдачи виз, несомненно, в некоторой степени стала (политическим. — «Ъ») откликом на решение России сократить штат американских дипломатов на 755 человек. Но есть и практические причины, — заявил «Ъ» заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета (США), эксперт клуба «Валдай» Роберт Легвольд. — Поскольку процесс подачи заявки на получение американской визы очень трудоемок — куда в большей степени, чем процедура получения российской визы в США, сокращение персонала оказывает необычайно большое давление на посольство и консульства».



Председатель российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов также отмечает, что решение Вашингтона было «ожидаемым и, более того, совершенно неизбежным»: «Американское посольство лишается большого числа рабочих рук. В результате вся механика рассмотрения запросов и выдачи виз усложняется. Но, естественно, американская сторона этому придает и некое политическое значение, давая понять: „Вы (власти РФ. — „Ъ“) приняли меры (против США. — „Ъ“), и от них ваши же граждане теперь будут страдать“. Думаю, это будет подчеркиваться постоянно».



Российские дипломаты и парламентарии в понедельник обращали внимание именно на политическую составляющую — в частности, говорили о «неизменности курса Вашингтона на ухудшение отношений». «Утверждать, что приведение к общему знаменателю количества сотрудников загранучреждений США в России и России в США послужит резкому сокращению возможностей выполнять консульские функции, включая выдачу виз, равносильно неуважению к способностям и возможностям американской дипломатической службы», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он предположил, что «истинная причина» объявленных решений в другом: «Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями власти». «Это известная логика тех, кто организует „цветные революции“, в чистом виде инерция администрации Барака Обамы », — отметил он.



«Сейчас в США правят бал русофобы, которые потеряли всякое представление о реальности. Они создали довольно серьезную команду в Конгрессе США , убедили политические классы, что действовать надо именно так. Они сковали по рукам и ногам Дональда Трампа. Американский президент хотел бы сделать по-другому, но у него не получается», — продолжил разговор на эту тему в беседе с «Ъ» зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов

При этом собеседник «Ъ» выразил точку зрения, что в РФ «под дипломатическим прикрытием присутствовали и представители других организаций», но американской стороной «было принято решение сокращать персонал за счет настоящих дипломатов и консульских работников». «А это, естественно, сказывается на процессе выдачи виз. То есть они (американцы. — „Ъ“) уже фактически вымещают зло на наших гражданах», — добавил сенатор, призвав «не оставлять без внимания то, что Вашингтон собирается наказывать наших граждан непонятно за что». По словам Андрея Климова, «зеркальный ответ был бы вполне уместным и справедливым».



Между тем Сергей Лавров дал понять, что поспешных ответных шагов в Москве предпринимать не собираются. «Необходимо изучить подробно те решения, которые были объявлены американцами. Посмотрим… Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», — заявил министр.



Впрочем, некоторые неудобства ряду американских граждан могут в ближайшее время доставить сами власти США. Напомним, ранее «Ъ» со ссылкой на диписточники сообщал: американские власти могут потребовать от России закрытия одного из четырех российских генконсульств на территории США (в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле или Хьюстоне). Такой шаг несколько усложнит получение российских виз американцами, собирающимися в поездку в РФ. В прошлом году, по данным Ростуризма, число поездок граждан США в РФ выросло на 2%, достигнув 238,6 тыс.

