Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов назвал «демаршем» объявленные США ограничения в работе своих дипломатических представительств в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально», — подчеркнул сенатор. По его словам, «сильно тянуть» с введением ответных мер российские власти не будут, чтобы граждане США «почувствовали то же увеличение сроков (выдачи виз)».

По мнению Климова, Вашингтон решил ограничить работу посольства в России «демонстративно». «Они могут выдавать визы вовремя, но не хотят», — подчеркнул он, пояснив, что после сокращения персонала американцы должны были перераспределить между оставшимися сотрудниками консульскую работу.

Посольство США в России с 23 августа приостановило выдачу неиммиграционных виз по всей стране. В посольстве пояснили, что это связано с ограничением по решению властей РФ числа сотрудников дипмиссии. С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционных виз будут проводиться только в американском посольстве в Москве.

Ранее РФ ввела в отношении американских дипломатов санкции, запрещающие им пользоваться дачей в Серебряном бору и всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России, на 755 человек. В МИД заявили, что Штаты должны привести число своих дипломатов в РФ «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США».

Эти меры стали ответом на одобренный властями США законопроект о новых санкциях против России. Этот документ, в частности, вводит ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты и запрещает президенту США снимать санкции без разрешения Конгресса.