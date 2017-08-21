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"Он предал народ": Роднина поспорила с Поклонской из-за Николая II
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере пост с призывом «покаяться» и ссылкой на фотографии царской семьи.
«Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем…» — написала парламентарий. Ссылка, прикрепленная к этому посту, ведет на страницу Поклонской в соцсети «ВКонтакте». Там размещено видео, посвященное семье Николая II. В ролике звучит песня Стаса Михайлова «Покаяние».
С Поклонской не согласилась трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы V-VI созывов Ирина Роднина. «Вообще-то, это Он предал Российскую империю и народ», — написала она в ответ коллеге.
Вообще-то, это Он предал Российскую империю и народ… #историяроссии— Irina Rodnina (@IRodnina) 19 августа 2017 г.
В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом». Позже в России прошли несколько акций против фильма.
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года.
Стас Михайлов Матильда Кшесинская Ирина Роднина Юрий Чайка Еще 2 тега
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