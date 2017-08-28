Меркель призналась, что хотела бы иметь хорошие отношения с Россией

Ангела Меркель изо всех сил старается построить хорошие отношения с Москвой. В этом канцлер заверила посетителей на дне открытых дверей в здании ведомства канцлера. Туда пришли десятки жителей германской столицы, передает телеканал «Россия 24».

В этом году к мероприятию проявляется особый интерес, так как менее чем через месяц в стране пройдут выборы главы канцелярии. «Чего ждать от отношений Москвы и Берлина?»— такой вопрос задал один из школьников, стоявший недалеко от Меркель.

"Можем ли мы иметь хорошие отношения с Россией? Я работаю над этим, — ответила Меркель. — Мы стараемся решить сложный конфликт на Украине. В данный момент мы пытаемся добиться того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе действовал к началу учебного года. Это первый шаг. Да, я бы хотела иметь хорошие отношения с Россией".