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Лидер ДДТ жестко ответил критикам Памфиловой
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук ответил критикам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, заявив, что знает ее очень давно и может сказать о ней только хорошее. Об этом сообщает НСН.
По словам Шевчука, они познакомились во время войны в Чечне. «Элла Памфилова тогда занималась спасением пленных. Я ее уважаю за то, что она с душой ко всему этому отнеслась, со всей человечностью, это было непросто в те тяжелейшие времена», — рассказал он.
Музыкант пояснил, что, по его мнению, на войне «человек раскрывается абсолютно». «Элла Памфилова себя показала, как очень приличный, порядочный и душевный человек. Поэтому все, что говорит против нее это мудачьё (простите меня за грубые слова), это все меня не переубедит», — подчеркнул лидер ДДТ.
Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от участия в выборах губернатора Свердловской области, заявив, что «муниципальный фильтр непроходим». Наличие этого фильтра он назвал «неуважением к гражданам». До этого на сайте «Яблока», от которого выдвигался Ройзман, появилось заявление, в котором партия обвинила главу ЦИК Эллу Памфилову в «прямом публичном давлении» на руководство избирательной комиссии Свердловской области «с целью снятия» Ройзмана с выборов.
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