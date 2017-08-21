Лидер ДДТ жестко ответил критикам Памфиловой

По словам Шевчука, они познакомились во время войны в Чечне. «Элла Памфилова тогда занималась спасением пленных. Я ее уважаю за то, что она с душой ко всему этому отнеслась, со всей человечностью, это было непросто в те тяжелейшие времена», — рассказал он.

Музыкант пояснил, что, по его мнению, на войне «человек раскрывается абсолютно». «Элла Памфилова себя показала, как очень приличный, порядочный и душевный человек. Поэтому все, что говорит против нее это мудачьё (простите меня за грубые слова), это все меня не переубедит», — подчеркнул лидер ДДТ.