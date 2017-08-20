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Путин рассказал, что «не заморачивается» над стилем в одежде
Президент России Владимир Путин на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» рассказал о том, какой предпочитает стиль в одежде.
«Стиль у меня самый простой — деловой, я же кроме кабинета нигде не бываю, на «Тавриду» вот приезжаю», — сообщил Путин с улыбкой.
Он добавил, что старается в быту одеваться «попроще».
Президент также отметил, что одежда должна быть удобной.
«То, что в шкафу есть — одеваю, главное чтобы выглядело прилично. Я на этот счёт особенно не заморачиваюсь», — добавил Путин.
RT ведёт трансляцию встречи Путина с организаторами и участниками всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму.
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