Путин рассказал, что «не заморачивается» над стилем в одежде

Президент России Владимир Путин на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» рассказал о том, какой предпочитает стиль в одежде.

«Стиль у меня самый простой — деловой, я же кроме кабинета нигде не бываю, на «Тавриду» вот приезжаю», — сообщил Путин с улыбкой.

Он добавил, что старается в быту одеваться «попроще».

Президент также отметил, что одежда должна быть удобной.

«То, что в шкафу есть — одеваю, главное чтобы выглядело прилично. Я на этот счёт особенно не заморачиваюсь», — добавил Путин.

RT ведёт трансляцию встречи Путина с организаторами и участниками всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму.