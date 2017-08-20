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В высшем совете «Единой России» назвали город, который мог бы стать новой столицей

В «ЕР» назвали город, который может стать новой столицей
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Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов предложил сделать Екатеринбург центральным городом России. Так он прокомментировал инициативу о переносе столицы за Урал.
«Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам. Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — написал он на своей странице в Facebook.
Орлов также подчеркнул, что географическое расположение Москвы для столичного города не очень удачное.
«Москва находится далеко от географического центра России, а её развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения). Даже этих двух аргументов достаточно для начала серьёзной дискуссии о переносе столицы России на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь», — отмечает Орлов.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данную инициативу, назвав её «гениальной».
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