В высшем совете «Единой России» назвали город, который мог бы стать новой столицей

«Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам. Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — написал он на своей странице в Facebook.



Орлов также подчеркнул, что географическое расположение Москвы для столичного города не очень удачное.



«Москва находится далеко от географического центра России, а её развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения). Даже этих двух аргументов достаточно для начала серьёзной дискуссии о переносе столицы России на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь», — отмечает Орлов.





Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал.