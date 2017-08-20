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Навальный пожаловался на слежку
Оппозиционер Алексей Навальный заявил о постоянной слежке за собой представителей силовых структур. Такой вывод он сделал после того, как в аэропорту Шереметьево встретил сына, вернувшегося из детского лагеря в США.
«Когда детей вывели из зоны досмотра, вокруг них сразу встали с камерами, снимали аж с двух ракурсов. Довольно хитро в этот раз — я ничего и не заметил. Живём под микроскопом. Любой отдых (и уже не только на территории России) превращается в шоу «За стеклом» с бесконечными «оперативными съемками», передачей их в разнообразные лайфньюзы для легализации и публикации. Они и съемки камер наблюдения аэропортов выдают за «прислали гражданские корреспонденты», — написал Навальный на своем сайте.
При этом он посоветовал органам тратить столько же усилий «на слежку и оперативную работу в среде исламистских экстремистов».
Оппозиционер обвинил представителей правоохранительных органов в том, что они не смогли предотвратить преступление в Сургуте, где преступник с ножом в центре города набросился на прохожих.
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