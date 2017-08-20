В Совфеде посоветовали россиянам временно не посещать Марокко



Поездки в Марокко могут быть небезопасными после того, как король этой страны помиловал более 400 человек, осужденных за терроризм, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

" Не берусь гадать, какими внутренними причинами вызван столь широкий жест короля Марокко. В любом случае это его полное право, и нам остается лишь принять это решение к сведению, сделав соответствующие выводы" , — отметил сенатор. " Курортный сезон еще не закончился — могу рекомендовать гражданам России воздержаться от туристических поездок в Марокко — хотя бы на время, до прояснения всех обстоятельств" , — добавил он.

