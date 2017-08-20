Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Совфеде посоветовали россиянам временно не посещать Марокко
Поездки в Марокко могут быть небезопасными после того, как король этой страны помиловал более 400 человек, осужденных за терроризм, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
" Не берусь гадать, какими внутренними причинами вызван столь широкий жест короля Марокко. В любом случае это его полное право, и нам остается лишь принять это решение к сведению, сделав соответствующие выводы" , — отметил сенатор. " Курортный сезон еще не закончился — могу рекомендовать гражданам России воздержаться от туристических поездок в Марокко — хотя бы на время, до прояснения всех обстоятельств" , — добавил он.
Король Марокко Мухаммед VI помиловал более 400 человек, осужденных за террористические действия, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на марокканское министерство юстиции. Решение о помиловании было принято накануне 64-й годовщины революции в Марокко. Осужденные, говорится в сообщении министерства, " официально выразили свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме".
Оставить комментарий