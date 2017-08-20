Инициатор переноса столицы России предложил Собянину провести дебаты



Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов , предложивший перенести столицу за Урал, отреагировал на слова мэра Москвы Сергея Собянина

«На странице Собянина «ВКонтакте» предложил мэру Москвы провести в прямом эфире дебаты по проблеме отношения Москвы и остальной России, по проблеме размосквичивания и переноса столицы за Урал», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Крупнов, обращаясь к Собянину, отметил, что ирония не совсем уместна в таких серьёзных вопросах, как обсуждение отношений Москвы и регионов.



Ранее Крупнов предложил перенести столицу России за Урал.



Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал данную инициативу, назвав её «гениальной».