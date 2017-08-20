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Немецкий политик: глупые санкции не поставят Россию на колени
Глава фракции Левой партии в немецком бундестаге Дитмар Барч заявил, что санкционная политика правительства ФРГ в отношении России является ошибкой. Об этом он сказал в интервью писателю Владимиру Каминеру, которое опубликовал таблоид Bild.
"Я считаю ошибкой политику федерального правительства, которое полагает, что с помощью санкций можно чего-то добиться. Это абсурд. Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени", — приводит слова Барча РИА «Новости».
Ранее заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд заявил о необходимости признать Крым частью России.
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