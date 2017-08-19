Жириновский об идее переноса российской столицы за Урал: это нельзя поддержать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что для переноса столицы России за Урал нет ни экономических, ни исторических, ни юридических оснований.

«Не надо прикасаться (к столице — RT.). Святой город Москва, которому уже почти более тысячи лет, и вдруг взять и новую столицу. Это огромные деньги и, самое главное, смысл в чём? Мы уходим за Урал и будем столицей азиатского государства, то есть теряются все символы.

Переносить столицу нет оснований ни экономических, ни исторических, ни юридических, ни морально-этических», — заявил он в беседе с RT.

Жириновский также отметил, что нужно заниматься не переносом столицы, а развитием регионов.

«Другое дело — развивать соседние с Москвой области: Владимирская, Тульская, Калужская и так далее. Больше население на юг спускать: Краснодарский край, Крым. А просто столицу переносить нет никакого смысла. Никто же не мешает направлять деньги на развитие всех других регионов страны. А это получится, что мы теперь будем другую столицу обустраивать. И будем всем говорит, что сейчас все деньги идут на новую столицу, поэтому подождите лет 10. Поэтому никаким образом это нельзя поддержать, будем всячески этому препятствовать», — подчеркнул политик.