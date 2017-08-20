«Выселяют, что ли?»: Путину предложили реконструировать Кремль

Президенту России Владимиру Путину понравилась идея восстановления на месте 14-го корпуса Кремля Чудова и Вознесенского монастырей. С таким предложением на встрече главы государства с участниками молодежного форума «Таврида» выступил молодой архитектор.

Он разработал проект по реконструкции Кремля и попросил Путина о поддержке. Президент при этом в шутку поинтересовался, сможет ли он работать.

«Выселяют, что ли? Можно будет оставаться на работаем месте?», — с улыбкой спросил Путин.

Однако он отметил, что многие эксперты против новоделов на территории Кремля.

«Мне идея очень нравится. Сдерживает только одно — мнение ваших старших коллег по цеху, специалистов в области истории, архитектуры, археологии. Многие говорят, что в Кремле не нужно новоделов. Какой бы хороший ни был, он всегда на фоне древних церквей будет смотреться как новодел», — сказал Путин.

По мнению главы государства, этот вопрос должен быть обсужден, а решение не может быть принято единолично.

«Это должно быть устойчивое общественное, выраженное обществом, желание — или создавать то, что было, или законсервировать то, что есть. На основе широкого обсуждения может быть принято решение. Сама по себе идея привлекает, хотелось бы возродить то, что было утрачено», — пояснил глава государства.

На встрече президент России также предложил возвратить художественные комбинаты для молодых художников, которые существовали еще при СССР.