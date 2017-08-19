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Жириновский заработал на распродаже 3 тысячи рублей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил распродажу носков, ботинок и костюмов на московском рынке. На вырученные 3 тысячи рублей всех желающих угостили лимонадом. О распродаже сообщаетcя в Twitter политика, где опубликовано видео с рынка.
Жириновский пришел на рынок вместе с однопартийцами, чтобы продать сувениры от ЛДПР в виде туалетной воды, носков, кожаных ботинок и даже костюмов.
Владимир Жириновский на барахолке в Москве https://t.co/LpfAhhWy64— Жириновский В. В. (@Zhirinovskiy) 19 августа 2017 г.
«Да по 50 отдавай, жадный такой мужик, стоишь. Костюмы — 500», — отдавал распоряжения своим соратникам Жириновский
Затем политик снизил цены и костюмы стали продавать по 200–300 рублей.
В конце пиар-акции парламентарий призвал устраивать в Москве постоянно действующие рынки наподобие восточного базара в Стамбуле и угостил лимонадом всех присутствующих.
Журналисты подсчитали, что представители ЛДПР купили лимонада на 3 тысячи рублей и сделали вывод, что именно столько выручила партия и ее лидер от продажи сувениров.
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