Жириновский заработал на распродаже 3 тысячи рублей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил распродажу носков, ботинок и костюмов на московском рынке. На вырученные 3 тысячи рублей всех желающих угостили лимонадом. О распродаже сообщаетcя в Twitter политика, где опубликовано видео с рынка.

Жириновский пришел на рынок вместе с однопартийцами, чтобы продать сувениры от ЛДПР в виде туалетной воды, носков, кожаных ботинок и даже костюмов.

Владимир Жириновский на барахолке в Москве https://t.co/LpfAhhWy64— Жириновский В. В. (@Zhirinovskiy) 19 августа 2017 г.

«Да по 50 отдавай, жадный такой мужик, стоишь. Костюмы — 500», — отдавал распоряжения своим соратникам Жириновский

Затем политик снизил цены и костюмы стали продавать по 200–300 рублей.

В конце пиар-акции парламентарий призвал устраивать в Москве постоянно действующие рынки наподобие восточного базара в Стамбуле и угостил лимонадом всех присутствующих.

Журналисты подсчитали, что представители ЛДПР купили лимонада на 3 тысячи рублей и сделали вывод, что именно столько выручила партия и ее лидер от продажи сувениров.