Финские СМИ рассказали о последствиях ошибки с письмом о визите Путина



Случай с ошибочно отправленным жительнице финского города Оулу письмом с информацией о визите президента России Владимира Путина в Финляндию не приведет к судебным последствиям, передает телерадиокомпания Yle.

Ранее сообщалось, что жительница Оулу по ошибке получила на свою электронную почту информацию о визите Путина, предназначенную для внутреннего пользования полиции. В письме указывалось точное время прибытия вертолета Путина в аэропорт Савонлинна. Кроме того, в переписке обсуждалось передвижение президента Финляндии Саули Ниинистё.



По данным телерадиокомпании, письмо получил человек с таким же именем и похожей фамилией, как у начальника пресс-службы полиции. Юридический комитет в ходе проверки выявил, что произошедшее является следствием ошибки. Полиция не будет начинать предварительного следствия по делу, поскольку произошедшее никак не повлияло на безопасность визита.



Как ранее объяснял представитель пресс-службы полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен, письмо поступило на электронную почту через девять часов после того, как вертолет российского президента приземлился, то есть, его безопасности ничего не угрожало.



Путин 27 июля посетил с рабочим визитом Финляндию по личному приглашению президента этой страны Ниинистё. Визит был приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и проходил в городе Савонлинна.