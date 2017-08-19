В России предложили перенести столицу за Урал



Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предлагает перенести столицу России за Урал. Соответствующую инициативу содержит проект «Доктрины размосквичивания» (есть в распоряжении RT), который Крупнов на днях направил президенту России Владимиру Путину

По его словам, Россия «гиперцентрализирована» — московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения».



При этом национальное развитие акцентировано на 15-25 мегаполисах, в которых проживает «уже более половины» всех граждан.



В результате продолжающейся внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удалёнными от больших городов территориями, уверен Крупнов.



«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания

. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7-10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — следует из проекта «доктрины».



Решением этой проблемы может стать перенос столицу России за Урал, следует из письма демографа.



Транспортную связность всех малых городов страны должны обеспечить сплошная авиатизация и полное восстановление судоходности рек.



Он убежден, что приоритет в развитии нужно отдать Дальнему Востоку и Сибири, и перейти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию территорий страны на местном уровне.



Крупнов добавил, что также необходимо отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Это позволит «русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста».



Каждая многодетная семья должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток и оборудованной всей необходимой инфраструктурой, отметил общественный деятель.



«Размосквичить» же Россию, по его словам, помимо предложенных мер, должен глобальный градостроительный проект тысячи новых городов по всей территории страны и сопроводительной новой инфраструктуры.