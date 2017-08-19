Россия названа одним из лидеров по оказанию гуманитарной помощи в мире

МЧС России по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи рассказали о небывалом количестве гуманитарных операций по всему миру. Взаимодействие МЧС с ООН в области чрезвычайного гуманитарного реагирования началось с 1993 года. За это время за рубежом проведено более 430 операций, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом отмечается, что Россия является одним из лидеров по оказанию гуманитарной помощи в мире, доставляя гуманитарные грузы в 140 государств. Сегодня Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия, — отметили в МЧС.