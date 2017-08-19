Посол Латвии в НАТО: Россию раздражают успехи стран Балтии

По мнению посла Латвии в НАТО Индулис Берзиньш заявил, что Россию раздражает сам факт существования стран Балтии. Думаю, Россию раздражает сам факт успешного существования Балтийских стран.

Это плохой пример, что три страны, которые были частью СССР, смогли влиться в западноевропейские организации и довольно успешно существовать как национальные государства, — заявил Берзиньш, слова которого приводит DELFI. Ранее в Латвии запретили продажу российских конфет Мишка косолапый.