Как Киев возмутился ознакомительной поездкой украинских школьников в Россию



СБУ сообщили, что дадут правовую оценку поездке школьников из Украины в Москву и Санкт-Петербург в рамках ознакомительной программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия». Поездка, состоявшаяся в августе, вызвала крайне негативную реакцию в Киеве. В беседе с RT пресс-секретарь организации пояснил, что программа образовательная, принимать участие в ней могут дети из разных стран. Он заверил, что обмен культурным опытом продолжится, несмотря на недовольство украинских властей. О силе культурных связей и неугодных знаниях — в материале RT.

СБУ даст правовую оценку поездке школьников с Украины в Россию. Об этом сообщает издание «Украинская правда».



Ранее стало известно, что киевское отделение Российского центра науки и культуры отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в ознакомительной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия». Соответствующая новость была опубликована на сайте центра.





Анна Новикова , которая организовала поездку, работает преподавателем русского языка в одной из киевских школ. Комментируя программу, она заявила, что украинские школьники с нетерпением ждали посещения российских столиц.

«Ведь они своими глазами увидят всемирно известные исторические памятники, посетят многочисленные музеи и интересные выставки. Но важно ещё и то, что у них будет возможность встретиться со своими сверстниками из России и многих других стран мира, рассказать им об Украине, подружиться», — написала Новикова на сайте центра.



В программе «Здравствуй, Россия!» принимают участие дети соотечественников россиян, являющиеся победителями олимпиад на знание русского языка, а также истории и культуры России. Пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов в разговоре с RT отметил, что гражданство в данном случае не имеет значения.



«Это программа для детей наших соотечественников. Они могут и сейчас быть гражданами России, а могут и не быть», — подчеркнул Шатунов.



Он заявил, что проект образовательный, ежегодный и проводится уже много лет как для детей с Украины, так и для школьников из других стран.





«Они приехали в Москву и Санкт-Петербург, они ходят в Эрмитаж , они ходят в Кремль, знакомятся со своими сверстниками из других стран, рассказывают о том, что такое современная Украина. Им рассказывают про другие страны» — заявил пресс-секретарь Россотрудничества.

«Возмущает информация в СМИ о работе в Украине и за рубежом ряда так называемых «русских культурных центров». Уверена, сегодня необходимо проверять деятельность данных организаций и возможную их причастность к российским спецслужбам», — написала она в Facebook.



По словам Шатунова, проблема возникла из-за того, что какие-то люди на Украине «возбудились», увидев информацию о поездке детей, после чего «их начало сильно плющить и колбасить»:



«Это просто люди, которые во всём ищут какую-то глупость. Им почему-то не понравилось, что дети могут поехать в Российскую Федерацию, изучать то, как живёт наша страна, и рассказывать о том, как живёт их страна», — подчеркнул Шатунов.



«Мягкая сила России»





Путешествия украинцев в Россию ранее вызвали беспокойство и министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна , который заявил, что российскую границу нет нужды пересекать, «нечего ездить».



Болезненно обмен культурным опытом с Москвой воспринимают, впрочем, не только на Украине. Так, Sputnik сообщает, что в июле власти Литвы возмутились поездкой литовских школьников, которые приехали в Россию по приглашению из Красногорска.



По утверждению администрации Плунге — побратима Красногорска — российская сторона изначально не сообщала об организации посещения детьми музея Великой Отечественной войны и встречу с байкерами из мотоклуба «Ночные волки»



«Мягкая сила России ищет каждый случай как-то воздействовать на граждан Литвы, чтобы они стали верить в то, чего хочется России», — заявил представитель литовского парламента Викторас Пранцкетис

В таких условиях развитие каких-либо совместных учебно-образовательных или культурных программ не представляется возможным. Такого мнения придерживается профессор кафедры международных отношений Института международных образовательных программ СПбГПУ Вадим Мусаев.



«Даже если подобные обмены и были, предполагаю, что после «майдана» все подобные программы свернулись», — отметил он.



Мусаев также выразил сомнение, что российские студенты имеют возможность ездить учиться на Украину: «Это просто рискованно с точки зрения личной безопасности».

