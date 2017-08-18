Путин и Медведев пообщались с байкерами

Встреча состоялась у мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Политиков встретил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург). Вместе с ним Путина и Медведева ждали немецкие гости, приехавшие в Севастополь и посетившие байк-шоу «Русский реактор». Они подарили президенту картину «Братское рукопожатие России и Германии».

Пообщавшись с байкерами и немецкими гостями, Путин и Медведев прошли по территории мемориала к памятной стеле, посвященной защитникам Севастополя.

Президент, преклонив колено, возложил к памятнику букет красных роз. Затем то же самое сделал и глава правительства.

Мемориальный комплекс посвящен солдатам Приморской армии и матросам береговых частей Черноморского флота, продолжавших защищать город и после того, как основные части Красной армии оставили Севастополь в середине 1942 года. Ежегодно происходит захоронение по воинскому ритуалу останков защитников Севастополя, найденных в районе последних боев. Музейный комплекс создавался в период с 2005 по 2012 годы.

Путин прибыл в Крым ранее 18 августа. Ожидается, что помимо образовательного центра он ознакомится с экспозицией «История Херсонеса в античный период» в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.