«Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства», — заявил Путин.



Своё заявление Путин сделал на встрече с учеными в заповеднике «Херсонес Таврический». Глава государства назвал Херсонес «уникальным местом для российского государства». Путин также предложил обсудить программу развития Крыма и Севастополя.



18 августа Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Севастополь. Глава государства планирует возложить цветы к мемориальному комплексу «35-я береговая батарея». В церемонии примут участие активисты движения «Ночные волки». В этот же день глава государства посетит музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.