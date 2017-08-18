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"Историческое предательство": МИД о позиции Израиля по "Собибору"
Позиция Израиля по отказу Польши в допуске российских специалистов к обновлению мемориала в бывшем концлагере Собибор граничит с историческим предательством. С таким заявлением выступила Мария Захарова. Слова официального представителя министерства иностранных дел России передаёт РИА Новости.
«Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством», — заявила Захарова.
Изначально инициатором проекта обновления музея выступила Польша в 2013 году. В проекте, помимо Варшавы, должны были участвовать Израиль, Нидерланды, Словакия и Россия. Однако в июле 2017 года Варшава настояла на исключении Москвы из проекта.
14 октября 1943 года в концлагере Собибор произошло единственное в нацистских концлагерях успешное восстание заключённых. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Лагерь смерти работал с марта 1942 года по конец 1943 года. В нём были убиты 170 тысяч евреев из Польши, Советского Союза, Чехословакии, Нидерландов и других европейских стран.
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