«Историческое предательство»: МИД о позиции Израиля по «Собибору»

«Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством», — заявила Захарова.



Изначально инициатором проекта обновления музея выступила Польша в 2013 году. В проекте, помимо Варшавы, должны были участвовать Израиль, Нидерланды, Словакия и Россия. Однако в июле 2017 года Варшава настояла на исключении Москвы из проекта.

