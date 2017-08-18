Путин прибыл в Севастополь



Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь, передает РИА " Новости".

Путин намерен посетить школу " Бухта Казачья" , где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом.



Также президент посетит музей-заповедник " Херсонес Таврический" , а также проведет встречу с представителями научных кругов Севастополя.



Кроме того, Путин возложит цветы совместно с участниками байк-шоу " Русский реактор" из движения " Ночные волки" на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея"