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Путин опоздал на форум "Таврида" на 7,5 часов
Президент России Владимир Путин приехал в молодежный лагерь «Таврида» в Крыму, опоздав на семь с половиной часов.
Общение президента с участниками смены «Творческая команда страны» должно было начаться сегодня в 11:00. Однако без объяснения причин время встречи перенесели. В итоге Путин приехал в лагерь около 18:30, сообщает РБК.
Практически весь день Путина ожидали журналисты, обитатели лагеря и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Пресс-служба Кремля пока не ответила, с чем было связано опоздание.
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