Жириновский представил внебрачного сына



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично заговорил о своем внебрачном сыне, 31-летнем Олеге Эйдельштейне. Об этом сообщает Life.

Молодой человек носит фамилию своего деда Вольфа Эйдельштейна. Издание отмечает, что в Северной Осетии, где он вырос, его знают по фамилии матери — Газдаров. Во время своего визита в республику Жириновский обратился к жителям региона с призывом голосовать за ЛДПР, отметив, что его сын — «единственный из всех лидеров партий, который породнился» с Северной Осетией.



«Надо поддержать список ЛДПР, во главе которого находится Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын», — отметил политик.



По данным Life, Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой на Кубе.



Сына он якобы никогда «не показывал», за исключением одного раза, когда он привел девятилетнего мальчика на один из региональных телеканалов в 1995 году.

