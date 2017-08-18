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В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины в регионе
В Крыму, который является неотъемлемой частью Российской Федерации, нет места представителю президента Украины, его назначение не повлияет на судьбу жителей региона, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.
" Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке" , — сказал Ильясов.
По его словам, данное назначение является провокацией и спекуляцией на крымском вопросе. " К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами" , — сказал вице-спикер крымского парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне, ранее этот пост занимала Наталья Попович.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма " закрыт окончательно".
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