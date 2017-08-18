В Крыму прокомментировали назначение постпреда Украины в регионе



В Крыму, который является неотъемлемой частью Российской Федерации, нет места представителю президента Украины, его назначение не повлияет на судьбу жителей региона, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов



Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

" Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке" , — сказал Ильясов.



По его словам, данное назначение является провокацией и спекуляцией на крымском вопросе. " К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами" , — сказал вице-спикер крымского парламента.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне, ранее этот пост занимала Наталья Попович



