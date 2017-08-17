РФ и Япония обсудили совместную деятельность на Курилах

Россия и Япония провели переговоры, темой которых стала совместная хозяйственная деятельность на южных Курильских островах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.



«Стороны обсудили перечень возможных первоочередных проектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместной хозяйственной деятельности и договорились представить результаты совместной работы на рассмотрение руководства двух стран», — заявили в ведомстве.

