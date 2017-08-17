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РФ и Япония обсудили совместную деятельность на Курилах
Россия и Япония провели переговоры, темой которых стала совместная хозяйственная деятельность на южных Курильских островах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.
«Стороны обсудили перечень возможных первоочередных проектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместной хозяйственной деятельности и договорились представить результаты совместной работы на рассмотрение руководства двух стран», — заявили в ведомстве.
С российской стороны в переговорах принял участие заместитель МИД РФ Игорь Моргулов, с японской — заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба. Это был второй раунд консультаций. Соглашение о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах было достигнуто в декабре 2016 года во время поездки российского президента Владимира Путина в Японию. Главным направлением совместной деятельности на островах станут туризм, рыболовство, экология и здравоохранение. Москва и Токио не заключили мирный договор после Второй мировой войны, так как Япония претендует на возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия утверждает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны.
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