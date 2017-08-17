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Российский генерал впервые обратился к населению Сирии по ТВ
Представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии впервые за время работы центра призвал местное население вместе противостоять террористам. Выступление замкомандующего группировкой российских войск генерал-лейтенанта Сергея Кураленко прошло в Латакии на базе основного государственного канала Сирии, передает РИА «Новости».
Обращаясь к жителям Сирии, Кураленко отметил, что только совместные усилия населения «позволят остановить братоубийственную войну и вернуть в многострадальную Сирию долгожданный мир».
По словам Кураленко, Россия «всегда поддерживала Сирию», поэтому откликнулась на просьбу арабской республики «оказать помощь в уничтожении вторгшихся в страну международных террористов».
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Сирийская армия и ополчение при поддержке ВКС России полностью освободили город эс-Сухне, открыв возможность для деблокирования Дейр-эз-Зора, гарнизон которого уже три года выдерживает осаду боевиков ИГ.
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