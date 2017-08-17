Российский генерал впервые обратился к населению Сирии по ТВ

Представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии впервые за время работы центра призвал местное население вместе противостоять террористам. Выступление замкомандующего группировкой российских войск генерал-лейтенанта Сергея Кураленко прошло в Латакии на базе основного государственного канала Сирии, передает РИА «Новости»

Обращаясь к жителям Сирии, Кураленко отметил, что только совместные усилия населения «позволят остановить братоубийственную войну и вернуть в многострадальную Сирию долгожданный мир».

По словам Кураленко, Россия «всегда поддерживала Сирию», поэтому откликнулась на просьбу арабской республики «оказать помощь в уничтожении вторгшихся в страну международных террористов».