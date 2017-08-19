СМИ: В центре Грозного прошла «акция покаяния» подписавших письмо Чайке чеченцев

Возле Мемориального комплекса Ахмат-хаджи Кадырова в Грозном прошла «акция покаяния», в котором приняли участие подписавшие обращение к генпрокурору Юрию Чайке жители чеченского села Красная Турбина, сообщают СМИ. Акция прошла вечером в пятницу, утверждается, что подписантов письма собрали в РОВД , а оттуда на автобусе привезли на место. После окончания акции их вновь увезли на автобусе, сообщает «Новая газета».

На акции, утверждает газета, одному из подписантов, Магомеду Тазбиеву, стало плохо — его увезли на скорой помощи с подозрением на сердечный приступ.

Также издание отмечает, что в чеченском поселке Красная Турбина якобы идут масштабные полицейские рейды, у людей требуют признания в том, что они ставили свои подписи под обращением, не зная содержания письма.

Во время рейдов Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева снова забрали из дома, пишет издание. Утверждается, что от них потребовали явиться в центр Грозного на «акцию подписантов письма генеральному прокурору», в которой люди якобы должны были стоять и скандировать: «Нас ввели в заблуждение!» — пишет «Новая газета».

Накануне издания сообщалось, что жителей поселка Красная Турбина республики Чечня избили в РОВД за то, что те написали обращение Чайке. Речь идет об обращении жителей поселка к Чайке по делу 20-летнего Магомеда Тарамова и 19-летнего Джамалая Тазбиева, которые обвиняются в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.