МИД России вызвал послов нескольких стран, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова

В лагере смерти Собибор на территории Польши состоялся единственный успешный побег в годы войны, организованный офицером Красной армии Александром Печерским

" Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту — Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль — изменили свою позицию в отношении российского участия… В это связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть" , — заявила Захарова.

По ее словам, ранее Россия на разных уровнях получала заверения, что страна будет участвовать в проекте обновления музея. В свою очередь, Москва была готова его финансировать.

" Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию, вопиющим фактом исторической амнезии" , — еще раз озвучила российскую позицию Захарова.

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

Однако в июле Варшава заявила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия Москвы. МИД выразил разочарование этим решением и назвал отказ в присоединении России " аморальным с точки зрения исторической правды".