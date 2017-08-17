Путин помиловал экс-директора шахты, где погибли 110 человек



Бывший директор шахты «Ульяновская» Андрей Функ помилован указом президента России Владимиром Путиным . Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Помиловать Функа Андрея Ивановича 1973 года рождения, осуждённого 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в документе.



Указ вступит в силу 27 августа. 19 марта 2007 года на шахте «Ульяновская» в Новокузнецке произошёл взрыв метано-воздушной смеси и угольной пыли. В результате инцидента погибли 110 горняков. Всего по делу о взрыве проходили шесть человек.