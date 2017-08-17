"Известия": Минсельхоз предлагает уничтожать не соответствующие техрегламентам продукты



Министерство сельского хозяйства предлагает уничтожать пищевую продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов. Об этом в четверг пишет газета " Известия" , которая ознакомилась с законопроектом, подготовленным ведомством.



По информации издания, документ предполагает усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. В частности, предлагается уничтожать изъятые продукты, не соответствующие требованиям техрегламентов. По мнению ведомства, такие меры сократят количество нарушений изготовителями правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).



Россельхознадзоре изданию заявили, что поддерживают необходимость уничтожать изъятую пищевую продукцию, не соответствующую техрегламентам, " поскольку такая продукция представляет угрозу для здоровья граждан". В пресс-службе Минпромторга газете сказали, что им известно об инициативе Минсельхоза, но воздержались от подробных комментариев.

Ранее сообщалось о предложениях РФ странам — членам ЕврАзЭС уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов. Кроме России в ЕврАзЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.