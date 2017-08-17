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Генштаб ВСУ: 12 бывших украинских военных задержаны ФСБ
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress
В Генштабе ВСУ сообщили, что за последнее время 12 бывших военнослужащих были задержаны сотрудниками ФСБ России. По словам начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзефа Венсковича, задержанным предъявили обвинения в шпионаже и организации диверсий.
Подавляющее большинство задержаны в Крыму, — приводит слова Венсковича Укринформ. Ранее в Крыму был задержан при подготовке диверсии бывший украинский военный Геннадий Лемешко.
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