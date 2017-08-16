Главные события у вас в почте
В США резко выросла популярность Путина
Рейтинг Владимира Путина среди граждан США резко вырос. С доверием к российскому президенту относятся 34% американцев. Опрос проводил исследовательский центр Пью. Результаты исследования публикуются на сайте организации.
В опросе приняли участие 1505 граждан США старше 18 лет. По сравнению с 2015 годом, популярность российского президента в США выросла в два раза. Опрос также проводился и в других странах. Выяснилось, что уровень поддержки у Путина выше, чем у американского президента Дональда Трампа, в 22 странах. В 13 странах респонденты отдали предпочтение главе США. Больше всего разрыв в предпочтениях в пользу Путина зафиксирован в Греции и Ливане (31%), во Вьетнаме — 21%. Действия российского президента на международной арене пользуются большей поддержкой, чем действия хозяина Белого дома, и в странах, считающихся традиционными союзниками США. В Германии (25% у Путина против 11% у Трампа), Южной Корее (27% и 17%), Франции (18% и 14%), Японии (28% и 24%), Италии (26% и 25%), Испании (7% и 5%) граждан больше доверяют Путину, чем Трампу.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Федеральное агентство новостей
-
РИА Новости
-
RT на русском