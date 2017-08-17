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Москва напомнила о «поставках орудий труда» хакерам со стороны АНБ
Российское посольство в Великобритании прокомментировало сообщения западных СМИ о якобы «российских хакерах», которые шпионят за постояльцами отелей. В ответ на публикацию Times о хакерской группе Fancy Bear посольство заявило: «АНБ щедро поставляет хакерам во всем мире орудия труда? Почему нет — виноватыми все равно объявят русских».
Напомним, американская компания FireEye заявила, что APT28 (Fancy Bear) предприняла кибератаки против постояльцев отелей Европы и Ближнего Востока.
Посольство России таким образом напомнило, что при создании вируса WannaCry хакеры воспользовались разработками АНБ США.
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