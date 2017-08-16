В Крыму ответили на заявление о возвращении на Украину силой



Слова одного из инициаторов блокады Крыма Ленура Ислямова о силовом сценарии возвращения полуострова в состав Украины вызывают улыбку. С таким заявлением выступил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов . Его слова передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Это все вызывает сарказм и улыбку. Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. Вся эта риторика «воинствующая» только для того, чтобы прикрыть собственные грехи… Вся эта история ровным счетом направлена только на то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы запросить на Западе денег», — заявил Смирнов.





Смирнов предположил, что Ислямова ждёт такая же судьба, как и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили . Руководитель ведомства заявил, что организатор блокады будет находиться в Киеве до тех пор, пока ему «не дадут пинка».