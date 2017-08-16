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В Крыму ответили на заявление о возвращении на Украину силой
Слова одного из инициаторов блокады Крыма Ленура Ислямова о силовом сценарии возвращения полуострова в состав Украины вызывают улыбку. С таким заявлением выступил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов. Его слова передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
«Это все вызывает сарказм и улыбку. Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. Вся эта риторика «воинствующая» только для того, чтобы прикрыть собственные грехи… Вся эта история ровным счетом направлена только на то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы запросить на Западе денег», — заявил Смирнов.
Смирнов предположил, что Ислямова ждёт такая же судьба, как и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Руководитель ведомства заявил, что организатор блокады будет находиться в Киеве до тех пор, пока ему «не дадут пинка».
15 августа Ленур Ислямов заявил, что запрещённая в России экстремистская организация «Меджлис крымско-татарского народа» готова вернуть Крым в состав Украины «военным путём». Организатор блокады полуострова осудил предложение главы Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера о «закапсулировании» вопроса Крыма. Слова немецкого политика он назвал «пропутинским месседжем». 5 августа Линднер заявил, что следует относиться к Крыму в составе России «как долгосрочному временному состоянию». Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.
26 июля президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, который лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили. Официальной причиной лишения гражданства стало сокрытие Саакашвили своей судимости. 30 мая 2015 году политик был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал до 7 ноября 2016 года. Политик обвинил Порошенко в коррупции и в покровительстве преступным кланам.
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