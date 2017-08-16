Россиян могут лишить садовых участков

Председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова предупредила, что чиновники смогут отнять у людей земельные участки и садовые домики из-за требования «узаконивать их по новой». Об этом сообщает Rupolit. nеt.

По словам Голосовой, теперь зарегистрировать право собственности на чужой участок могут также судебные приставы-исполнители и органы местного самоуправления. Перед этим местные чиновники должны вынести постановление о признании участка/земли со строениями бесхозными. Если земля признана бесхозной, ее выставляют на аукцион.

Дело в том, что в закон номер 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заранее внесли пункт 4.1 статьи 45 в новой редакции, подчеркнула Голосова. В этом пункте говорится, что, если с момента постановки на кадастровый учет прошло пять лет и земельный участок или дом не были внесены в ЕГРП, то их снимают с кадастрового учета.

Голосова выступила против этой инициативы и обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину . В этом обращении она отмечает, что новый закон противоречит старому федеральному закону №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» от 02.01.2000 года.

Глава профсоюза подчеркнула, что в России 70-80 процентов земельных участков в законодательном порядке поставлены на кадастровый учет и не внесены в ЕГРП, что позволяет закон, начиная с 1992 года. «Теперь все эти участки „улетают“ в собственность муниципалам. < …> Очевидно, что чиновники начнут беспредельничать и доказать что-то будет невозможно», — считает Голосова.

По статистике Профсоюза садоводов РФ, дачные участки сегодня имеют 70 миллионов россиян. Большинство участков были выделены еще во времена СССР «навечно и безвозмездно».