В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое оказалось в Казахстане



Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области.



Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть озера Сладкое находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. Позже пресс-служба посольства Казахстана в России заявила, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем " в соотношении 70:30 в пользу Казахстана". Первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опроверг " Коммерсанту" сообщения о передаче Казахстану российской части озера.



" Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу" , — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы пограничного управления.

Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит охотиться непосредственно у озера больше нельзя.



" Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее" , — добавил собеседник агентства.