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Германия поддержала инициативу Китая о «двойном замораживании» учений
Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу о «двойном замораживании» учений Южной Кореи и США и ракетных испытаний КНДР, выдвинутую Китаем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы китайского МИДа по итогам переговоров глав немецкого и китайского ведомств.
Немецкая сторона высоко ценит важную роль, которую Китай играет в разрешении ядерного вопроса на полуострове. Германия понимает и поддерживает выдвинутую Китаем инициативу «двойного замораживания», — говорится в сообщении.
Ранее Китай предложил инициативу о «двойном замораживании», в соответствии с которой США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения неподалеку от границы с КНДР, а КНДР в ответ на это — приостановить испытания ракет. Госдеп США комментировал эту инициативу, ответив на нее отказом, обоснованным законностью учений США и Южной Кореи.
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