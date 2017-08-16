Германия поддержала инициативу Китая о «двойном замораживании» учений

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу о «двойном замораживании» учений Южной Кореи и США и ракетных испытаний КНДР, выдвинутую Китаем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы китайского МИДа по итогам переговоров глав немецкого и китайского ведомств.

Немецкая сторона высоко ценит важную роль, которую Китай играет в разрешении ядерного вопроса на полуострове. Германия понимает и поддерживает выдвинутую Китаем инициативу «двойного замораживания», — говорится в сообщении.